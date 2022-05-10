Испания

Каталонці хочуть підписати французького захисника.

Барселона розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, "синьо-гранатові" спробують підписати Жюля Кунде, побоюючись травматичності Жерара Піке.

Джерело стверджує, що також каталонці планують отримати Андреаса Крістенсена, а поряд з Кунде розглядаються кандидатури Каліду Кулібалі та Алессіо Романьолі.

Нагадаємо, що Барселона наживо переглядала Кунде в матчі проти Севільї.