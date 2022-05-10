Каталонці хочуть підписати французького захисника.
Жюль Кунде, getty images
10 травня 2022, 20:59
Барселона розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання As, "синьо-гранатові" спробують підписати Жюля Кунде, побоюючись травматичності Жерара Піке.
Джерело стверджує, що також каталонці планують отримати Андреаса Крістенсена, а поряд з Кунде розглядаються кандидатури Каліду Кулібалі та Алессіо Романьолі.
Нагадаємо, що Барселона наживо переглядала Кунде в матчі проти Севільї.