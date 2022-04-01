Французький захисник може змінити клубну прописку.
Жюль Кунде, getty images
01 апреля 2022, 23:56
Барселона продовжує розглядати варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлилися на французького захисника Севільї Жюля Кунде.
Цього сезону футболіст провів 35 поєдинків на клубному рівні, відзначившись голом та результативною передачею.
Нагадаємо, що Барселона підпише двох гравців, якщо не домовиться про трансфер Холанда.