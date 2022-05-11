Испания

Форвард віднайшов себе в Барселоні.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона обіграла Сельту на власному полі (3:1), завдяки чому зробила ще один крок до омріяного другого рядку в турнірній таблиці.

Барселона — Сельта 3:1 Відео голів та огляд матчу

Одразу два результативних постріли в звітній грі опинилися на рахунку габонського нападника "блаугранас" П’єра-Емеріка Обамеянга, що дозволило йому подолати персональну статистичну позначку.

У віці 32 років виконавець забив 300 гол у професійній кар’єрі.

Забиті м’ячі розподілилися поміж виступами Обамеянга в складі Діжону (10), Лілля (2), Монако (2), Сент-Етьєна (41), дортмундської Боруссії (141), Арсеналу (92) та Барселони (13).

Нагадаємо, що всі свої м’ячі за каталонський клуб П’єра-Емерік забив після зимового переходу з англійського клубу на правах вільного агента, зігравши при цьому в 21 матчі, та додатково віддавши одну гольову передачу.