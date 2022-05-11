Испания

Керманич каталонців прокоментував перемогу над Сельтою.

Напередодні, у домашньому матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона переграла Сельту (3:1), ще до перерви відправивши у ворота команди з Віго два м’ячі.

Барселона — Сельта 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, головний тренер "блаугранас", Хаві, розповів про власні враження від чергової звитяги команди.

"Ми грали в вертикальний футбол та були ефективними, проте далеко не все в нас виходило добре. Зрештою, ми здобули три ключові бали для того, аби в підсумку стати другими, що вже є гарним результатом.

На сьогоднішній день маємо позитивну динаміку результаті, але потрібно ще забезпечити собі витримку та терпіння, а також знати, чого саме вимагатимуть від нас випробування в майбутньому.

Грати проти Сельти повними складами нам було досить важко. Особливо до перерви. Коли в складі суперників відбулося вилучення, ми заграли більш жваво.

Через відсутність Бускетса, намагалися змінити ігрову схему на варіант із трьома захисниками, бо суперники грають із двома форвардами. Ми недостатньо багато працювали у варіанті 3-4-3, тому розпочали погано.

Довелося щось міняти, перевести Мемфіса Депая до центру нападу. Під час перерви долучили до гри Рікі Пуча, бо нам потрібен був ще один півзахисник. Зрештою, почали втрачати менше м’ячів та отримали більшу якість у атаці.

У порівнянні з листопадом, ми почали грати в більш якісний футбол. Наразі, нашою метою є участь у матчі за Суперкубок Іспанії наступного сезону. Як вам відомо, для цього є тільки одна можливість — посісти другу сходинку.

Щодо травми Араухо… Я дуже злякався спочатку, але лікар підійшов до мене та сказав, що він прийшов до тями. Рональд проведе ніч у лікарні в якості запобіжного захисту, і, якщо з ним усе буде добре, завтра вже буде вдома", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Хетафе.