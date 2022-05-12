Испания

Каталонці не впевнені у необхідності підписання іспанця.

Барселона шукає варіанти для посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, незважаючи на тривалий інтерес до Фабіана Руїса, каталонці тепер не впевнені в ідеї його підписання.

У поточному сезоні на рахунку Руіса 30 поєдинків за Наполі у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про інтерес до хавбека з боку Реала.