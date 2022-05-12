Каталонці не впевнені у необхідності підписання іспанця.
Фабіна Руїс, getty images
12 травня 2022, 16:57
Барселона шукає варіанти для посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, незважаючи на тривалий інтерес до Фабіана Руїса, каталонці тепер не впевнені в ідеї його підписання.
У поточному сезоні на рахунку Руіса 30 поєдинків за Наполі у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про інтерес до хавбека з боку Реала.