Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 36 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано зазнав на своєму полі нищівної поразки від Вільярреала.

Підопічні Унаї Емері відправили у ворота господарів п'ять м'ячів, тоді як гравцям Райо лише одного разу вдалося забити у цій зустрічі.

Огляд матчу:

Райо Вальєкано – Вільярреал 1:5

Голи: Гвардіола, 21 – Педраса, 3, 88, Фойт, 27, Алькасер, 38, Пау Торрес, 45

Райо Вальєкано: Димитрієвські, Баліу, Мараш (Нтека, 59), Катена, Фран Гарсія, Гарсія (Асенсіо, 90), Унаї Лопес, Комесанья (Родрігес, 90), Оскар Валентин, Бебе (Сілла, 59), Гвардіола (Фалька 59).

Вільярреал: Рульї, Фойт (Маріо Гаспар, 73), Альбіоль, Пау Торрес (Манді, 66), Педраса, Капу (Іборра, 81), Парехо, Тригерос, Ло Чельсо (Джексон, 46), Пако Алькасер (Діа, 66) , Чуквуез.

Попередження: Мараш (30), Гарсія (45), Комесанья (45), Рульї (61), Унаї Лопес (76), Сілла (77), Альбіоль (82).