"Папуги" залишились без керманича на останок сезону.
вісенте морено, getty images
13 травня 2022, 21:15
Еспаньол оголосив про звільнення Вісенте Морено з поста головного тренера команди.
"Папуги" подякували фахівцю за роботу та побажало успіхів у кар'єрі.
Іспанець очолив Еспаньол в 2020 році і провів на чолі клубу 85 матчів у всії турнірах, набираючи в середньому 1.61 очок за гру.
До матчу із Валенсією команду буде готувати Вісенте Бланко, що очолював Еспаньол-В.
Раніше стало відомо, хто претендує на пост головного тренера "папуг".