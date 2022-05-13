Испания

"Папуги" залишились без керманича на останок сезону.

Еспаньол оголосив про звільнення Вісенте Морено з поста головного тренера команди.

"Папуги" подякували фахівцю за роботу та побажало успіхів у кар'єрі.

Іспанець очолив Еспаньол в 2020 році і провів на чолі клубу 85 матчів у всії турнірах, набираючи в середньому 1.61 очок за гру.

До матчу із Валенсією команду буде готувати Вісенте Бланко, що очолював Еспаньол-В.

Раніше стало відомо, хто претендує на пост головного тренера "папуг".