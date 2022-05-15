До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.
Еспаньйол — Валенсія, Getty Images
15 травня 2022, 08:15
Наприкінці сезону бувають матчі, підсумок яких жодних чином не впливає на становище команд у турнірній таблиці. Зокрема, у 37-му турі іспанської Ла Ліги таким була зустріч між Еспаньйолом та Валенсією, які вже точно нікуди не дінуться з середини турнірної таблиці. "Кажани" забили першими в середині стартової половини матчу, проте пропустили майже одразу перед відходом на перерву, на чому й у підсумку зголосилися обидві сторони.
Огляд матчу:
Еспаньйол — Валенсія 1:1
Голи: Де Томас, 45+2 —М. Гомес, 37.
Еспаньйол: Д. Лопес — Санчес, С. Гомес, Д. Лопес (Хофре, 87), Кабрера — Мелендо (Меламед, 58), Дардер, Меріда (Вільяермоза, 68), Вільєна (Віла, 87) — Пуадо (Ембарба, 68), Де Томас.
Валенсія: Сіллессен — Коррейя, Фулькьє, Кюмерт (Мусах, 66), Альдерете, Гайя — Солер (Хіль, 74), Рачіч (Гедеш, 74), Моріба — М. Гомес (Домінгес, 89), Андре Маркос (Черишев, 74).
Попередження: Меріда, де Томас, Дардер, Віла — Альдерет.
Джерело: MEGOGO.