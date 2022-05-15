Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Наприкінці сезону бувають матчі, підсумок яких жодних чином не впливає на становище команд у турнірній таблиці. Зокрема, у 37-му турі іспанської Ла Ліги таким була зустріч між Еспаньйолом та Валенсією, які вже точно нікуди не дінуться з середини турнірної таблиці. "Кажани" забили першими в середині стартової половини матчу, проте пропустили майже одразу перед відходом на перерву, на чому й у підсумку зголосилися обидві сторони.

Огляд матчу:

Еспаньйол — Валенсія 1:1

Голи: Де Томас, 45+2 —М. Гомес, 37.

Еспаньйол: Д. Лопес — Санчес, С. Гомес, Д. Лопес (Хофре, 87), Кабрера — Мелендо (Меламед, 58), Дардер, Меріда (Вільяермоза, 68), Вільєна (Віла, 87) — Пуадо (Ембарба, 68), Де Томас.



Валенсія: Сіллессен — Коррейя, Фулькьє, Кюмерт (Мусах, 66), Альдерете, Гайя — Солер (Хіль, 74), Рачіч (Гедеш, 74), Моріба — М. Гомес (Домінгес, 89), Андре Маркос (Черишев, 74).

Попередження: Меріда, де Томас, Дардер, Віла — Альдерет.

Джерело: MEGOGO.