Испания

Наставник Реалу не став коментувати трансферні чутки навколо клубу.

Протягом останніх півроку різноманітні засоби масової інформації поширюють інформацію щодо домовленностей між мадридським Реалом та Кіліаном Мбаппе стосовно майбутнього переходу.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не став коментувати чутки стосовно цього, бажаючи зберігти інтригу до останнього моменту.

"Я не думаю про Мбаппе без перерви. Зараз ми сфокусовані на фіналі Ліги чемпіонів, тому немає сенсу щось коментувати", — цітує фахівця Фабріціо Романо.

Цього сезону Мбаппе провів 43 ігри, в яких забив 35 голів і віддав 23 асисти.

Раніше повідомлялось, що Реал запропонував Мбаппе п'ятирічний контракт із заробітною платою 40 мільйонів євро за сезон.