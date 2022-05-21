Керманич мадридського клубу підтвердив відхід півзахисника.
Іско, Getty Images
21 травня 2022, 08:52
Цьогорічний виступ півзахисника мадридського Реалу Іско навряд чи можна назвати успішним, оскільки він з’являвся на полі всього в 16 випадках, забивши при цьому два голи.
Оскільки для 30-річного виконавця наразі тривають останні дні спливаючого контракту, то його відсутність в грі проти севільського Бетіса (0:0) напередодні зробила вихід на заміну в матчі проти Еспаньйола (4:0) останнім виступом Іско в футболці "вершкових".
Реал — Бетіс 0:0 Огляд матчу
Після завершення гри головний тренер Реалу Карло Анчелотті лише підтвердив цю інформацію.
"Історія виступів Іско в Реалі добігла кінця сьогодні", — коротко відповів на питання журналіста італійський фахівець.
Нагадаємо, що Іско, зокрема, запропонував контракт той-таки севільський Бетіс.