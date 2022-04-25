Испания

Ініціатором цього переходу виступає Мануель Пеллегріні.

Півзахисник мадридського Реала Іско може продовжити кар'єру у складі Бетіса, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "Бетікос" запропонувало 30-річному іспанцю контракт на два роки. При цьому, якщо угоду буде підписано, то футболіст увійде до трійки гравців із найбільшою зарплатою у клубі.

Також зазначається, що гравцем особисто цікавиться головний тренер клубу Мануель Пеллегріні.

Діючий контракт Іско розрахований до літа цього року. Цього сезону він провів 15 матчів, у яких забив два голи.