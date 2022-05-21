Испания

Функціонер мадридського клубу прокоментував можливий гучний трансфер.

Активні перемовини щодо можливого переходу нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до складу мадридського Реалу все ще не збираються зменшувати оберти, тому повсякчас з’являються нові висловлювання дотичних осіб ізбоку обох сторін процесу.

Зокрема, директор з інституційних зв’язків "бланкос", екс-нападник Еміліо Бутрагеньо, прокоментував своє ставлення до можливого трансферу.

"Ви знаєте політику Реалу. Ми ніколи не намагаємося говорити про тих гравців, які не належать нашому клубу, бо таким чином висловлюємо повагу до них.

Зараз ми бачимо перед собою тільки фінал Ліги чемпіонів, бо прекрасно знаємо, яку вагу має цей турнір для історії нашої команди. Для цієї команди Реалу це буде вже п’ятий фінал за вісім років, що є більш ніж простим досягненням.

У грі проти Бетіса ми мали шансу на перемогу, але зрештою не зуміли її здобути. Наразі, ми повністю зосередженні лише на грі в Парижі. Хто буде грати з перших хвилин? Карло Анчелотті обере найкращий склад, можете в цьому не сумніватися.

Щодо майбутнього Марсело та Бейла, то я можу запевнити вас, що ми говоримо про справжніх легенд клубу. Це нормально, що люди цікавляться їхніми долями. Уже після фіналу ми будемо мати розмову окремо з кожним гравцем", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА проти Ліверпуля Реал зіграє 28 травня, о 22:00 за київським часом.