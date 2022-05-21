Тим не менш, є один нюанс — він провів лише два матчі у чемпіонаті.
АНДРІЙ ЛУНІН, MARCA
21 травня 2022, 14:35
Андрій Лунін очолив рейтинг воротарів за відсотком сейвів у Прімері.
Як повідомляє Дон Амансіо, український голкіпер відбиває у середньому 85,7% ударів. Для порівняння – у Тібо Куртуа 75,4% відбитих ударів.
Однак є нюанс, і він полягає в тому, що Лунін провів лише два матчі в чемпіонаті Іспанії цього сезону, а Куртуа – 36.
Раніше повідомлялося, що Лунін — автор найкращого сейву 37 туру Ла Ліги.