Андрій Лунін очолив рейтинг воротарів за відсотком сейвів у Прімері. 

Як повідомляє Дон Амансіо, український голкіпер відбиває у середньому 85,7% ударів. Для порівняння – у Тібо Куртуа 75,4% відбитих ударів.

Однак є нюанс, і він полягає в тому, що Лунін провів лише два матчі в чемпіонаті Іспанії цього сезону, а Куртуа – 36.

Раніше повідомлялося, що Лунін — автор найкращого сейву 37 туру Ла Ліги.