Испания

Мадридці розглядають варіанти підсилення атаки після невдачі із Мбаппе.

Після того, як Кіліан Мбаппе вирішив не підписувати контракт із Реалом, а продовжив угоду із Парі Сен-Жермен, мадридський клуб знаходиться в пошуках підсилення лінії атаки.

"Вершкові" розглядають варіант із підписанням форварда Баварії Роберта Левандовські, повідомляє AS.

Окрім того, до шорт-листу Реала потрапили такі футболісти як Харрі Кейн, Рафаель Леау, Дарвін Нуньес та Крістофер Нкунку.

Відзначимо, що із Левандовські довгий час веде переговори каталонська Барселона. Нещодавно "блаугранас" зробили Баварії першу офіційну пропозицію щодо поляка.