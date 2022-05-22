Испания

Каталонці намагаються намацати найменшу цінову позначку для футболіста.

Мюнхенська Баварія в цьому сезоні здобула свій десятий поспіль чемпіонський титул на внутрішній арені, проте вже цього літа ризикує в підсумку втратити свого провідного нападника Роберта Левандовські, із яким не змогла домовитися щодо нового контракту.

Після цього, 33-річний гравець майже одразу отримав пропозицію від каталонської Барселони щодо можливого трансферу, і, за повідомленням певних джерел, уже встиг досягти певних домовленостей із "блаугранас".

Оскільки Роберт має ще один рік до завершення діючої угоди, іспанському колективу доведеться схиляти німецьких колег до продажу їхнього ключового виконавця.

За повідомленням іспанської преси, Барселона вже розпочала роботи в цьому напрямку, зробивши Баварії стартову пропозицію в розмірі 32 млн євро.

Представники "Рекордмайстера" ознайомилися з наданими умовами, проте дати втішну для Барселони відповідь не змогли.

У поточному сезоні на рахунку Левандовські 50 голів та сім гольових передач у 46 матчах за Баварію.

Нагадаємо, що напередодні президент Ла Ліги Хав’єр Тебас запевнив, що наразі Барселона не має достатньо вільних коштів для здійснення трансфера поляка.