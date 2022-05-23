Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Каталонська Барселона в останньому турі іспанської Ла Ліги не мала змоги отримати додаткову спортивну мотивацію на домашній матч проти Вільярреалу, бо ще раніше вирішила всі нагальні питання для себе в турнірній таблиці. Цим скористались суперники, які забили по голу в кожному з таймів під час разючих контратак.

Огляд матчу:

Барселона — Вільярреал 0:2

Голи: Педраса, 41, Гомес, 55.

Барселона: тер Штеген — Дані Алвес (Мінгеса, 81), Араухо, Ленгле, Альба — Гаві (Пуч, 71), Бускетс, Ф. де Йонг — Траоре (Дембеле, 56), Обамеянг (Фаті, 57), Ферран (Депай, 71).

Вільярреал: Рульї — Гаспар (Джексон, 67), Альбіоль, Торрес, Педраса (Пенья, 83) — Трігерос (Ор’є, 67), Капу, Парехо, Гомес (Чуквезе, 82) — Ло Чельсо, Алькасер (Еступіньян, 67).

Попередження: Гаві, Бускетс, Альба — Парехо.

Джерело: MEGOGO.