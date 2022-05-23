Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

У останньому турі іспанської Ла Ліги андалузька Севілья намагалася покращити власні позиції в турнірній таблиці під час протистояння проти баскського Атлетіка, але в команди Хулена Лопетегі в підсумку вийшло тільки позбавити суперників будь-яких сподівань на місце в єврокубках за рахунок мінімальної перемоги.

Огляд матчу:

Севілья — Атлетік 1:0

Гол: Мір, 68

Севілья: Дмітровіч — Навас, Кунде, Дієго Карлос (Рекік, 46), Акунья — Хордан, Ділейні, Торрес (Окампос, 69) — Ламела (Гомес, 69), Ен-Несірі (Мір, 59), Корона (Ракітіч, 82).

Атлетік: Сімон — Де Маркос (Вільялібре, 73), Вівіан, Мартінес, Берчіче — Беренгер (Серрано, 86), Венсендор (Лекуе, 73), Весга (Д. Гарсія, 46), Муніаїн — Вільямс, Р. Гарсія (Саррага, 46).

Попередження: Хордан, Акунья, Гомес — Р. Гарсія, Берчіче, Вівіан.

Джерело: MEGOGO.