До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.
Севілья — Атлетік, twitter.com/AcunaMarcos17
23 травня 2022, 07:45
У останньому турі іспанської Ла Ліги андалузька Севілья намагалася покращити власні позиції в турнірній таблиці під час протистояння проти баскського Атлетіка, але в команди Хулена Лопетегі в підсумку вийшло тільки позбавити суперників будь-яких сподівань на місце в єврокубках за рахунок мінімальної перемоги.
Огляд матчу:
Севілья — Атлетік 1:0
Гол: Мір, 68
Севілья: Дмітровіч — Навас, Кунде, Дієго Карлос (Рекік, 46), Акунья — Хордан, Ділейні, Торрес (Окампос, 69) — Ламела (Гомес, 69), Ен-Несірі (Мір, 59), Корона (Ракітіч, 82).
Атлетік: Сімон — Де Маркос (Вільялібре, 73), Вівіан, Мартінес, Берчіче — Беренгер (Серрано, 86), Венсендор (Лекуе, 73), Весга (Д. Гарсія, 46), Муніаїн — Вільямс, Р. Гарсія (Саррага, 46).
Попередження: Хордан, Акунья, Гомес — Р. Гарсія, Берчіче, Вівіан.
Джерело: MEGOGO.