Испания

У процесі підписання нової угоди між "блаугранас" та їх талантом виникли проблеми.

Раніше від авторитетних футбольних інсайдерів з'явилася інформація про те, що талановитий півзахисник Гаві вирішив і надалі виступати за Барселону та продовжити з нею контракт до літа 2027 року.

Проте, за словами президента каталонського клубу Жоана Лапорти, у цьому питанні виникли певні труднощі, оскільки агент 17-річного іспанця "хоче відстрочити продовження контракту".

"Ми не можемо зрозуміти, чому агент Гаві хоче відстрочити продовження контракту. Ми все ще чекаємо", — цитує слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що чинний контракт Гаві з Барселоною розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону іспанський хавбек провів на клубному рівні 47 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює Гаві у 60 мільйонів євро.