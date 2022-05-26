Испания

Керманич Роми прокоментував перемогу команди в Лізі конференцій.

Італійська Рома в фінальному поєдинку Ліги конференцій УЄФА здобула перемогу над нідерландським Феєнордом (1:0), завдяки чому стала першим володарем цього трофею в історії.

Рома — Феєнорд 1:0 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо після завершення гри прокоментував звитягу власної команди.

"До матчу багато говорили про досвід гри в фінальних поєдинках, але від цього геть нічого не змінюється. Фінал є фіналом, ти ніяк не можеш повпливати на нього завчасно. Ми, разом із тренерським штабом, виконали дуже багато підготовчої роботи: вивчали суперника та готували нові тактики.

Зрештою, ми вийшли на поле як одна велика родина та залишалися нею навіть незважаючи на певні труднощі.

Ніхто з італійських клубів не перемагав у єврокубках з 2010 року, коли я роби це з Інтером у Лізі чемпіонів. 12 років минуло — це дуже багато для цієї країни.

Щодо свого майбутнього в Ромі, то я цілком упевнений у тому, що залишатимуся тут працювати й надалі. Я не можу полишити цей клуб, у якому президент мені більше не як президент, а як колега. А ці фанати та працівники клубу? Фантастичні люди, із якими я хочу провести решту спортивного життя.

У мене в голові постійно виникають одночасно багато речей. Ми пройшли крізь одинадцять неймовірних місяців, а ще незадовго до цієї гри, коли ми були в Турині, я сказав хлопцям, що ми маємо написати історію цього клубу. Ми це зробили", — заявив португальській фахівець.

Нагадаємо, що Моуріньо також встановив історичне досягнення, яке буде дуже важко повторити будь-якому спеціалісту.