Испания

Англійський захисник може змінити клубну прописку.

Барселона розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо у своєму подкасті, "синьо-гранатові" націлилися на захисника Манчестер Юнайтед Гарі Магуайра.

Англійський футболіст цього сезону провів 37 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, що раніше Саутґейт виступив на захист Магвайра після матчу збірної Англії.