Англійський захисник може змінити клубну прописку.
Гарі Магуайр, getty images
27 травня 2022, 21:44
Барселона розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо у своєму подкасті, "синьо-гранатові" націлилися на захисника Манчестер Юнайтед Гарі Магуайра.
Англійський футболіст цього сезону провів 37 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими голами.
Нагадаємо, що раніше Саутґейт виступив на захист Магвайра після матчу збірної Англії.