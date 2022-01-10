Испания

Футболист Атлетико прокомментировал поединок против Вильярреала в рамках Ла Лиги.

В двадцать первом туре чемпионата Испании мадридский Атлетико сыграл вничью с Вильярреалом (2:2).

Нападающий "матрасников" Анхель Корреа прокомментировал исход поединка, а также отметил свой гол с центра поля в ворота соперников.

Роскошный гол Корреа с центра поля

"Мы играли на победу. Команда провела неплохой матч, но мы не сумели победить — это разочарование. Мы знаем уровень соперника и не удивились ходу поединка. Атлетико просто не смог забить свои моменты.

Мой гол? Я знаю манеру игры Рульи, он привык находиться выше обычной позиции вратаря. В целом, матч был немного сумасшедший. Когда судья отменил гол Вильярреала в наши воротам — мы несколько выдохнули. Мы работали над созданием моментом, но не смогли все их забить", — приводит слова футболиста Marca.

Ранее исход поединка прокомментировал Диего Симеоне.