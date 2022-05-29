Бразильський футболіст може залишитись у Мадриді до літа 2028 року.
ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES
29 травня 2022, 20:59
Автор переможного голу у фіналі Ліги чемпіонів у ворота Ліверпуля Вінісіус Жуніор близький до продовження контракту з Реалом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, найближчим часом 21-річний футболіст отримає пропозицію щодо продовження угоди до літа 2028 року.
"Я не хочу зупинятися на досягнутому, я хочу продовжувати перемагати і продовжувати творити історію з Реалом", — сказав Вінісіус Жуніор.
Зазначимо, що нападник Парі Сен-Жермен Неймар заявив, що вважає Вінісіуса найкращим футболістом за підсумками сезону-2021/22.