Бельгійський футболіст підтвердив, що залишиться у Реалі наступного сезону.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
30 травня 2022, 00:59
Еден Азар провів не найкращий сезон у складі мадридської команди, проте бельгієць впевнений, що ще може проявити себе у Реалі.
"Я впевнений, що наступний сезон буде моїм, я не сумніваюся", — приводить слова Едена Азара журналіст Фабріціо Романо.
Зазначимо, що після перемоги в Лізі чемпіонів, Реал має виплатити Челсі 18 мільйонів євро за Едена Азара.
Цього сезону 31-річний гравець провів 23 гри за Реал у всіх турнірах: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.