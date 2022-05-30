Испания

Бельгійський футболіст підтвердив, що залишиться у Реалі наступного сезону.

Еден Азар провів не найкращий сезон у складі мадридської команди, проте бельгієць впевнений, що ще може проявити себе у Реалі.

"Я впевнений, що наступний сезон буде моїм, я не сумніваюся", — приводить слова Едена Азара журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що після перемоги в Лізі чемпіонів, Реал має виплатити Челсі 18 мільйонів євро за Едена Азара.

Цього сезону 31-річний гравець провів 23 гри за Реал у всіх турнірах: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.