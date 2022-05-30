Испания

Півзахисник володарів кубка Ліги чемпіонів залишиться в клубі.

Славетна перемога мадридського Реалу в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, яка стала для цього клубу вже 14 в історії виступів у турнірі, продовжилася не тільки яскравим святкуванням здобутку на вулицях у столиці Іспанії, а й продовженням контрактів деяких ключових виконавців команди Карло Анчелотті.

Зокрема, півзахисник Тоні Кроос домовився продовжувати відносини з "вершковими" до 2024 року, після чого залишалося відкритим питання щодо майбутнього його досвідченого партнера за центральною ланкою побудови Реалу — Луки Модрича.

Однак, 36-річний хорватський виконавець у інтерв’ю клубному сайту остаточно зняв будь-які сумніви щодо підписання нової угоди строком на один рік.

"Побачимося в наступному сезоні", — сказав наостанок футболіст, чим підкреслив факт узгодження нового контракту.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Модрич відіграв 45 матчів, забивши три голи та віддавши 12 гольових передач.