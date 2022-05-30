Испания

Бразилець має намір продовжити кар'єру у Європі.

Захисник мадридського Реала Марсело залишить склад "вершкових" у літнє трансферне вікно.

"Я вважаю, що я маю ще необхідний рівень, щоб виступати в Лізі чемпіонів. Я цього хочу. У мене залишилося ще кілька років, щоб продовжувати грати на високому рівні в Лізі чемпіонів. Це справді крутий турнір.

Я не збираюся брехати. Я багато бачу і всі кажуть, що я йду в Ботафого чи Флуміненсе. Я вам дуже зрозуміло скажу — я йду з Реала з дуже спокійною головою. Я не маю наміру повертатися зараз до Бразилії.

Що мені потрібно зараз, так це десять днів відпустки, без турбот і без дотиків до телефону", — наводить слова Марсело O Dia.

Нагадаємо, Марсело оголосив, що залишить Реал після виграного фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (1:0).