Испания

Хавбек каталонців розповів про своє майбутнє.

Півзахісник каталонської Барселони та збірної Нідерландів Френкі Де Йонг прокоментував своє майбутнє, яке активно ЗМІ пов'язували із трансфером в один із манчестерських клубів.

Футболіст запевнив, що не збирається залишати стан "блаугранас".

"Я би хотів залишитись тут. Барселона — клуб моєї мрії, я вболіваю за неї з дитинства. Я ніколи не шкодував про свій вибір попри те, що я розраховував на більшу кількість нагород, ніж є зараз", — наводить слова Де Йонга ESPN.

У поточному сезоні Де Йонг провів 45 матчів за Барселону: на його рахунку чотири голи та п'ять асистів.

Нагадаємо, що Барселона готова розглянути пропозиції по Френкі де Йонгу, Десту та Депаю.