Испания

Італійський фахівець отримуватиме близько трьох мільйонів євро на рік.

Колишній головний тренер Фіорентини Дженнаро Гаттузо незабаром очолить Валенсію. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, з 44-річним італійцем підписано контракт на два роки, згідно з яким він отримуватиме близько трьох мільйонів євро на рік.

Останнім клубом Гаттузо була Фіорентина, яку він очолив наприкінці травня, а потім залишив її у середині червня. До цього він працював з Палермо, Сьоном, Пізою, Міланом та Наполі.

За підсумками минулого сезону Валенсія фінішувала на дев'ятому місці у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. Також команда дійшла фіналу Кубка Іспанії.