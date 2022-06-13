Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів бразильського латераля у футболці "вершкових".
Марсело, Getty Images
13 червня 2022, 17:59
Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив, що лівий захисник Марсело не продовжуватиме контракт та залишить команду наприкінці поточного сезону.
У понеділок, 13 червня, відбулася прощальна прес-конференція 34-річного бразильця.
Зважаючи на відхід Марсело, який став рекордсменом з виграних титулів у футболці "вершкових" (25 трофеїв), Реал опублікував найкращі асисти та голи бразильця.
Відео голів:
Відео асистів:
Нагадаємо, що Марсело виступав за Реал з 2007 року. З того моменту він провів у футболці "вершкових" 545 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 103 результативні передачі.