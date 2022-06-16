Испания

Мадридці виставили цінник на півзахисника.

Реал готовий розглянути пропозиції щодо півзахисника Марко Асенсіо у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Marca, "королівський клуб" бажає отримати за іспанського футболіста близько 40 мільйонів євро.

У цьому сезоні іспанець відіграв у 42 матчах, забивши 12 голів та віддавши дві результативні передачі. Зазначимо, що контракт Марко Асенсіо з Реалом добігає кінця влітку 2023 року.

Нагадаємо, що Реал готовий продати Асенсіо, якщо він не продовжить контракт.