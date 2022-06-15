Испания

Зарплата футболіста збільшиться з 3,2 до 10 млн євро на рік.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор продовжує вести переговори про новий контракт із "вершковими". Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, всі деталі угоди сторони мають намір узгодити до кінця цього чи наступного тижня.

Також зазначається, що про нову угоду буде оголошено у липні, коли команда Карло Анчелотті вийде із відпустки.

Єдине питання, в якому сторони поки що не зійшлися – це тривалість угоди. Реал має намір продовжити договір на чотири роки, але сам бразилець хоче більш коротку угоду на два чи три роки.

При цьому зарплата 21-річного бразильця буде збільшена з 3,2 млн євро на рік до 10 млн євро за сезон. Також у ньому будуть прописані різноманітні бонуси. Суму відступних у новому контракті буде збільшено з 350 млн євро до 1 млрд євро.

Минулого сезону Вінісіус провів 52 матчі, в яких забив 22 голи і віддав 16 гольових передач.