Испания

Італійський тренер попросив керівництво підписати нападаючого.

Новий головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо позначив першу трансферну мету на поточне вікно переходів.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, італійський фахівець попросив керівництво підписати форварда Інтера Едіна Джеко.

Журналіст стверджує, що боснійський нападник може розглянути можливість переходу, якщо до Інтера повернеться Ромелу Лукаку.

Також стверджується, що Джеко привернув увагу Наполі.

Нагадаємо, що раніше Валенсія відмовилась від викупу контракту захисника Герти.