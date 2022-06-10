Испания

Італійський фахівець розповів, яких гравців він хотів би бачити у клубі.

Новий головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо прокоментував своє призначення на посаду наставника "кажанів".

"Це велика гордість та честь тренувати таку велику команду та клуб. Дякую президенту, Пітеру Ліму, правлінню за довіру. Я знаю, що у мене дуже важка робота, але я не боюся. Але коли я говорю про команду, я маю на увазі не 25 гравців, а 65 людей, які працюють разом із нами. Це моє мислення. Ми шануємо всіх, але нікого не боїмося.

Я хотів би працювати з гравцями, які зазнали невдачі, майже з тавром невдахи. Мені подобаються такі гравці, які думають, що Валенсія справді вірить у них і приходять з бажанням. Керівництво пояснило мені ситуацію з гравцями, але не сказало, що гравців треба продавати.

Я знаю, що відбувалося з Валенсією минулого року. Гедеш та Солер дуже важливі для команди з технічного погляду. Я хочу поговорити з ними, хочу знати, що з ними буде. Якщо вони підуть, мені потрібні гравці, які прийдуть з таким же ентузіазмом, з таким самим менталітетом.

Ми говорили про наш погляд на команду, про гру, про схеми, про тактичні аспекти, але перш за все ми хочемо, щоб гравці мали бажання, вогонь усередині, хотіли перемагати. Потрібні футболісти, які думають, що грати за Валенсію — це як грати за Реал та Барселону.

Я хочу гри, в якій ми володітимемо м'ячем. Хочу максимального професіоналізму та максимальної поваги. Нам доведеться приймати непопулярні рішення, щоб зберегти велич нашого столітнього клубу", - наводить слова Гаттузо Marca.

Нагадаємо, раніше став відомим список гравців, яких хоче підписати Гаттузо до Валенсії.