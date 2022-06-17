Испания

Бельгійський футболіст може змінити Бундеслігу на Ла Лігу

Півзахисник дортмундської Боруссії Аксель Вітсель у літнє трансферне вікно може перебратися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного бельгійця зацікавлений Атлетіко, який готовий посперечатися за гравця із французьким Марселем.

При цьому наголошується, що керівництво "провансальців" боїться конкуренції з боку "матрацників", які мають більше можливостей на трансферному ринку.

Минулого сезону Вітсель провів 41 матч, у яких забив два голи.