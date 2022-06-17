АКСЕЛЬ ВІТСЕЛЬ, GETTY IMAGES
17 червня 2022, 12:00
Півзахисник дортмундської Боруссії Аксель Вітсель у літнє трансферне вікно може перебратися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, у послугах 33-річного бельгійця зацікавлений Атлетіко, який готовий посперечатися за гравця із французьким Марселем.
При цьому наголошується, що керівництво "провансальців" боїться конкуренції з боку "матрацників", які мають більше можливостей на трансферному ринку.
Минулого сезону Вітсель провів 41 матч, у яких забив два голи.