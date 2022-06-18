Сторони працюють над продовженням співробітництва.
Карім Бензема, getty images
18 червня 2022, 09:36
Реал активно працює на трансферному ринку з метою підписання нових футболістів, але не забуває про внутрішні ресурси.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мадридці суттєво просунулися у переговорному процесі з Карімом Бензема щодо нового контракту.
Стверджується, що угода з французьким нападником буде розрахована до літа 2024 року.
Бензема відзначився голом против Данії, який став для досвідченого французького футболіста 50 в сезоні. 46 м'ячів Карім Бензема забив на клубному рівні, ще шість – за національну команду.
Нагадаємо, що УЄФА визнала гол Бензема найкращим в сезоні Ліги чемпіонів.