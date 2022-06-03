ЧМ-2022. Отбор

Досвідчений нападник досяг ювілейної позначки.

Збірна Франції у рамках першого поєдинку групового етапу Ліги націй приймає на своєму полі збірну Данії.

Нападник господарів Карім Бензема відкрив рахунок на початку другої половини гри.

Це взяття воріт стало для досвідченого французького футболіста 50 в сезоні. 46 м'ячів Карім Бензема забив на клубному рівні, ще шість – за національну команду.

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