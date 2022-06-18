Испания

Мадридський клуб уже будує плани щодо можливого трансферу.

Кількома днями раніше стало відомо, що англійський Манчестер Сіті вдало завершим перемовини щодо трансферу нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда, провівши офіційну церемонію підписання контракту зі своїм новим виконавцем.

Не зважаючи на це, головний конкурент "містян" у боротьбі за норвезького голеадора в особі мадридського Реалу жодним чином не облишив власні сподівання на те, аби в майбутньому схилити 21-річного футболіста на користь переходу до іспанського гранду.

Як повідомляє іспанська преса, на поточному етапі "бланкос" не схотіли створювати додаткове напруження для свого провідного нападника Каріма Бензема, який був одним із ключових виконавців команди цього сезону.

Однак, уже в 2024 році, коли французу буде 36 років, саме Голанда вважають у Мадриді його найбільш імовірним наступником.

Окрім цього, у контракті Ерлінга з Манчестер Сіті чітко прописана сума відступних у 150 млн євро.

У цьому сезоні Голанд забив 27 голів та віддав п’ять гольових передач у 29 матчах.