Испания

Започатковується дуже цікава трансферна історія.

Нападник мадридського Реалу Вінісіус Жуніор у цьому сезоні прогресував настільки потужно, що не залишив шансів конкурентам у боротьбі за місце в стартовому складі.

22 голи та 20 результативних передач у 52 зіграних матчах, а також головні трофеї Ла Ліги та Ліги чемпіонів УЄФА — це перелік здобутків 21-річного виконавця за останній футбольний рік.

На цьому тлі геть не дивно, що "галактікос" вирішили своєрідним чином нагородити власного гравця оновленням контракту з поліпшеними умовами, але в цьому сценарії несподівано з’явилася третя сторона.

Французький Парі Сен-Жермен найближчими роками планує підсилити свій основний склад саме за рахунок придбання Вінісіуса, тож, як повідомляє іспанська преса, вирішив різко втрутитись до процесу перемовин між Жуніором та Реалом стосовно нової угоди.

Згідно з інформацією, із листопада 2021 року по березень 2022 року "червоно-сині" неодноразово контактували з представниками бразильця задля вирішення цього питання.

Натомість, ПСЖ пропонує геть божевільні умови особистого контракту для Вінісіуса, якому планують встановити рівень заробітної платні в 40 млн євро на рік, призначити вагомий бонус за підписання угоди, а також видати дозвіл на ведення бізнесу в Катарі.