Один з новачків чемпіонату Іспанії хоче підписати досвідчених футболістів.
марсело та дані алвес, getty images
19 червня 2022, 15:23
Вальядолід, який повернувся до Ла Ліги, знаходиться в пошуках якісного підсилення задля того, щоб закріпитись у вищому дивізіоні.
Такими варіантами для "біло-фіолетових" можуть стати колишні футболісти Реала та Барселони — Марсело і Дані Алвес відповідно, повідомляє UOL.
Цікаво, що у послугах виконавців зацікавлений особисто президент команди Роналдо, що володіє контрольним пакетом акцій клуб.
Легендарний екс-форвард сподівається, що Марсело та Алвес погодяться на значне пониження заробітньої плати.
Раніше повідомлялось про інтерес Мілану до Марсело.