Испания

Один з новачків чемпіонату Іспанії хоче підписати досвідчених футболістів.

Вальядолід, який повернувся до Ла Ліги, знаходиться в пошуках якісного підсилення задля того, щоб закріпитись у вищому дивізіоні.

Такими варіантами для "біло-фіолетових" можуть стати колишні футболісти Реала та Барселони — Марсело і Дані Алвес відповідно, повідомляє UOL.

Цікаво, що у послугах виконавців зацікавлений особисто президент команди Роналдо, що володіє контрольним пакетом акцій клуб.

Легендарний екс-форвард сподівається, що Марсело та Алвес погодяться на значне пониження заробітньої плати.

Раніше повідомлялось про інтерес Мілану до Марсело.