34-річний бразилець перебуває у статусі вільного агента.
МАРСЕЛО, GETTY IMAGES
18 червня 2022, 21:28
Колишній захисник мадридського Реала Марсело може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.
За інформацією джерела, послуги 34-річного бразильця були запропоновані новому чемпіону Італії — Мілану.
Нагадаємо, наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того, як залишив Реал.
Минулого сезону Марсело провів 17 поєдинків, у яких віддав дві результативні передачі.