Италия

34-річний бразилець перебуває у статусі вільного агента.

Колишній захисник мадридського Реала Марсело може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, послуги 34-річного бразильця були запропоновані новому чемпіону Італії — Мілану.

Нагадаємо, наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того, як залишив Реал.

Минулого сезону Марсело провів 17 поєдинків, у яких віддав дві результативні передачі.