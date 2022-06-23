Французький вінгер вирішив не міняти клуб.
Усман Дембеле, getty images
23 червня 2022, 18:26
Вінгер Барселони Усман Дембеле вже довго роздумує над варіантами розвитку своєї кар'єри.
Як повідомляє видання As, французький футболіст таки прийняв рішення продовжити угоду з "синьо-гранатовими".
Зазначимо, що контракт Усмана Дембеле з Барселоною добігає кінця вже цього літа.
У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі за каталонську команду у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 13 результативних передач.
Нагадаємо, що Хаві до останнього боротиметься за продовження контракту з Дембеле.