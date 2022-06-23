Каталонці, як і раніше, націлені на польського форварда.
Роберт Левандовські, getty images
23 червня 2022, 19:59
Барселона продовжує роботу над посиленням складу до наступного сезону, не залишаючи спроб придбати Роберта Левандовського.
Як повідомляє видання Bild, "синьо-гранатові" зробили нову пропозицію у розмірі 35 мільйонів євро.
Джерело стверджує, що Баварія не прийме його, оскільки розраховує виручити за Роберта Левандовські близько 50 мільйонів євро.
Минулого сезону Левандовські провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, що Барселона розглядала Суареса як план Б для Левандовські, але уругваєць відмовив.