Испания

Каталонці, як і раніше, націлені на польського форварда.

Барселона продовжує роботу над посиленням складу до наступного сезону, не залишаючи спроб придбати Роберта Левандовського.

Як повідомляє видання Bild, "синьо-гранатові" зробили нову пропозицію у розмірі 35 мільйонів євро.

Джерело стверджує, що Баварія не прийме його, оскільки розраховує виручити за Роберта Левандовські близько 50 мільйонів євро.

Минулого сезону Левандовські провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що Барселона розглядала Суареса як план Б для Левандовські, але уругваєць відмовив.