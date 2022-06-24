Іспанський захисник не вирушить в оренду.
Альваро Одріосола, getty images
24 червня 2022, 23:59
Альваро Одріосола після виступу за Фіорентину на правах орендної угоди повернеться до Реалу.
Як повідомляє видання Marca, іспанський захисник залишиться у стані мадридської команди наступного сезону.
У сезоні-2021/22 Альваро Одріосола провів за Фіорентину 27 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що раніше іспанський захисник висловився щодо планів на майбутнє, запевнівши, що не залишиться в Фіорентіні.