Испания

Іспанський захисник не вирушить в оренду.

Альваро Одріосола після виступу за Фіорентину на правах орендної угоди повернеться до Реалу.

Як повідомляє видання Marca, іспанський захисник залишиться у стані мадридської команди наступного сезону.

У сезоні-2021/22 Альваро Одріосола провів за Фіорентину 27 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що раніше іспанський захисник висловився щодо планів на майбутнє, запевнівши, що не залишиться в Фіорентіні.