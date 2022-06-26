Испания

Каталонці намагаються дотиснути мюнхенців до укладання угоди.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські наприкінці цього сезону мав розбіжності у поглядах щодо свого майбутнього з керівниками клубу, що зрештою мало вплив на продовження його чинного контракту.

У підсумку сторони зійшлися на тому, що угоду оновлено не буде, тому в "Рекордмайстера" фактично залишився час поточного трансферного вікна для того, аби заробити на продажі поляка якомога більше грошей.

Саме цим і займається Баварія, коли виставляє на свого виконавця цінник у 60 млн євро, на який аж ніяк не квапить зголошуватись головний претендент на 33-річного гравця — каталонська Барселона.

"Блаугранас" воліли б посилити свій напад, однак не такою ціною, а про свої фінансові труднощі вони безпосередньо говорять Баварії, коли роблять останню пропозицію в майже 40 млн євро.

Як повідомляє іспанська преса, наступний тиждень має стати вирішальним у питанні цього переходу, бо Барса розраховує залучити Левандовські до свого туру Сполученими Штатами Америки, який має відбутися в середині липня.

Нагадаємо, що раніше всі пропозиції Барселони беззаперечно відхилялися Баварією.