Германия

Мюнхенці досить високо оцінили польського форварда.

Барселона продовжує роботу над посиленням складу і не залишає спроб підписати Роберта Левандовські.

Як повідомляє видання Sky Sport, німецький клуб запросив за свого футболіста суму близько 60 мільйонів євро.

Зазначимо, що пропозиція "синьо-гранатових" поки що становить близько 35 мільйонів євро плюс бонуси.

Минулого сезону Левандовські провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, що Баварія відхилила другу пропозицію Барселони щодо Левандовські.