Германия

Трансферна сага із польським форвардом триває.

Баварія відхилила другу пропозицію Барселони по нападнику Роберту Левандовські. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, каталонський клуб зробив ще одну спробу придбати польського форварда, запропонувавши німцям 35 мільйонів євро плюс 5 млн євро як бонуси.

Проте Баварія не хоче відпускати Левандовські і має намір отримати за нього як мінімум 40 млн євро.

Раніше сам футболіст заявляв про своє бажання залишити німецький клуб у літнє трансферне вікно. Також повідомлялося, що Роберт відхилив пропозицію ПСЖ та погодив контракт на три роки з "блаугранас".

Минулого сезону Левандовські провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Роналду — потенційна заміна Левандовські в Баварії.