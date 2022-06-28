Испания

Півзахисник Вест Гема зацікавив чемпіона Іспанії.

Реал продовжує роботу над посиленням складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє видання Defensa Central, мадридці хочуть підписати Джуда Беллінгема в лінію півзахисту, проте в якості плана Б розглядає Деклана Райса.

Контракт Райсу з Вест Гемом розрахований до літа 2024 року. Крім того, в угоді є опція продовження на один сезон.

У сезоні-2021/22 Райс провів 50 ігор за Вест Гем: на його рахунку п'ять голів та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Деклан Райс вилаявся на арбітра матчу Айнтрахт Ф — Вест Гем після фінального свистка.