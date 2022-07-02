Испания

Досвідчений нападник продовжить виступи на батьківщині.

Люк Де Йонг після закінчення терміну контракту з Севільєю знаходився у пошуках нового клубу та знайшов місце для продовження кар'єри.

Як повідомляє офіційний сайт ПСВ, досвідчений нападник підписав з командою контракт терміном на три роки.

Зазначимо, що Де Йонг вже раніше виступав за ПСВ – у період з 2014 по 2019.

Зазначимо, що Де Йонг грав за Барселону на правах оренди та минулого сезону зміг забити шість голів за 21 матч в рамках Ла Ліги.

Нагадаємо, що мексиканський клуб може подати скаргу до ФІФА на Люка де Йонга.