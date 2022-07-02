Досвідчений нападник продовжить виступи на батьківщині.
Люк Де Йонг, фото ПСВ
02 липня 2022, 15:44
Люк Де Йонг після закінчення терміну контракту з Севільєю знаходився у пошуках нового клубу та знайшов місце для продовження кар'єри.
Як повідомляє офіційний сайт ПСВ, досвідчений нападник підписав з командою контракт терміном на три роки.
Зазначимо, що Де Йонг вже раніше виступав за ПСВ – у період з 2014 по 2019.
Зазначимо, що Де Йонг грав за Барселону на правах оренди та минулого сезону зміг забити шість голів за 21 матч в рамках Ла Ліги.
Нагадаємо, що мексиканський клуб може подати скаргу до ФІФА на Люка де Йонга.