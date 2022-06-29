Щоправда, частина коштів надійде каталонцям не одразу.
Френкі де Йонг, Getty Images
29 червня 2022, 18:05
Сьогодні з'явилася інформація, що Френкі де Йонг не хоче залишати Барселону заради Манчестер Юнайтед. Щоправда, клуби продовжують вести перемовини з приводу трансферу футболіста.
За інформацією Фабріціо Романо, трансферна вартість нідерландця складе 65 мільйонів євро чистими+20 надходженнями у вигляді бонусів.
Після того, як клуби вирішать усі питання, "манкуніанці" перейдуть до перемовин з Френкі щодо умов контракту.
Нагадаємо, що Барселона також може втратити іншого нідерландця — Мемфіса Депая.