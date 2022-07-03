Испания

Барселона ризикує залишитись без суперників у цьому турнірі.

Кубок Жоана Гампера — найдавніший товариський турнір, який щороку, починаючи з 1966, організовує каталонська Барселона на честь президента-засновника клубу.

Останнім колективом, який перемагав "блаугранас" в цьому одноматчевому змаганні ще в 2012 році була генуезька Сампдорія (1:0), тоді як у 44 розіграшах здобувала звитягу саме домашня команда.

Чергова баталія в межах цього змагання мала відбутись і в цьому сезоні — 6 серпня.

Суперником Барселони мала б стати італійська Рома, яка лише одного разу (2015) брала участь у Кубку Гампера, програвши з рахунком 0:3, проте через доволі незвичні причини "вовки" відмовились від участі в змаганні.

Новим опонентом каталонці хотіли зробити для себе новоспечених чемпіонів Серії A, Мілан, однак "россонері", за повідомленням італійської преси, відмовились від цієї можливості ще до отримання офіційного запрошення.

Найближчим часом Барселона зробить ще одну спробу знайти для себе гідного супротивника.