Испания

Український воротар продемонстрував свої здібності в матчі проти Кадісу.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін майже не мав ігрової практики минулого сезону, але все ж таки зміг продемонструвати свої здібності.

В матчі 37 туру колишній гравець Зорі отримав місце в основному складі команди. Хоча Лунін не зміг зберегти свої ворота "сухими", але яскравим сейвом все ж таки відзначився.

Усама Ідріссі вийшов віч-на-віч із голкіпером, але Лунін зміг дотягнутись до м'яча та перевести його на кутовий. Цей порятунок Ла Ліга поставила на перше місце серед десятки найкращих за сезон.

Нагадаємо, що всього на рахунку Луніна чотири зіграні матчі та чотири пропущені голи в минулій кампанії.